Andreas Maxsø river sin kontrakt over i Tyskland

Den tidligere FCN-spiller har fået ophævet sin kontrakt efter blot to måneder i den tyske klub Uerdingen.

Det er blot to måneder siden, at Andreas Maxsø blev præsenteret som ny spiller i KFC Uerdingen.

Nu har den 25-årige forsvarsspiller fået ophævet sin kontrakt før tid med den tyske klub, der spiller i den tredjebedste række.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Uerdingen angiver, at det er personlige årsager, der har fået Maxsø til selv at bede om at få kontrakten ophævet. Det er ikke oplyst, hvad det konkret drejer sig om.

- Vi er meget kede af, at Andreas forlader os igen. Vi havde planlagt, at han skulle være en støtte i vores forsvar, siger direktør i klubben Nikolas Weinhart til hjemmesiden.

Maxsø skiftede i sommeren 2017 væk fra FC Nordsjælland, hvor han havde været siden 2008.

Han tog derfra til tyrkiske Osmanlispor, men der nåede han kun at være et år, før han drog videre til FC Zürich og kort efter til Uerdingen.

Andreas Maxsø har spillet 20 kampe for det danske U21-landshold. Det er også blevet til fire optrædener for det danske OL-landshold, som nåede kvartfinalen ved sommerlegene i Rio i 2016.