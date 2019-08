Anders Thomsen misser EM i Vojens

Den fynske speedwaykører Anders Thomsen har blandt andet brækket to ribben efter et grimt styrt i Polen.

Speedway: Lørdagens EM-afdeling i Vojens bliver uden den unge fynbo Anders Thomsen.

Det står klart efter en pressemeddelelse fredag, hvor holdet omkring speedwaykøreren oplyser de triste nyheder.

- Det grimme styrt under forrige EM-runde i polske Torun koster nu også den 25-årige Anders Thomsen deltagelsen i lørdagens åbningsløb på Vojens Speedway Center - den 3. runde af EM serien 2019, står der i pressemeddelelsen.

Fynboen, som brækkede to ribben og fik en håndskade ved løbet i Torun 27. juli, havde håbet at blive klar til Vojens.

Anders Thomsen, der heller ikke var med for Team Fjelsted i onsdagens ligamatch mod Grindsted, bliver i lørdagens løb i Vojens erstattet af finske Timo Lähti.

Fynske speedwayfans kan dog stadig glæde sig over, at to andre fynboer vil stille til start i Vojens lørdag.

Således vil Nicki Pedersen og Peter Kildemand - sidstnævnte er med i Vojens på et wildcard - være klar til at forsvare de danske farver.

Yderligere tre danskere er til start i Vojens: Leon Madsen, Michael Jepsen Jensen og Mikkel Michelsen. Den forsvarende europamester Leon Madsen ligger nummer to i den samlede EM-stilling.

EM-afdelingen køres lørdag klokken 18.00 på Vojens Speedway Center og kan ses på Eurosport 2.