Anders Antonsen får klø i to sæt i Malaysia

Den danske badmintonspiller Anders Antonsen er færdig ved Malaysia Masters efter første runde.

Danskeren tabte til Son Wan Ho fra Sydkorea i to sæt med cifrene 17-21, 9-21.

Heller ikke Rasmus Gemke formåede at spille sig videre til anden runde i turneringen. Han tabte i tre sæt 21-19, 19-21, 10-21 til Parupalli Kashyap fra Indien.

Bedre gik det for herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen. Danskerne besejrede et britisk par i to sæt.

Også Line Højmark Kjærsfeldt er videre i damesingle, efter at hun vandt i to sæt over Lyanny Alessandra Mainaky fra Indonesien.

Det blev ikke til avancement for Mads Pieler Kolding og hans nye makker Niclas Nohr. Duoen tabte i to sæt til et par fra Japan.

Den rutinerede herredouble med Mathias Boe og Carsten Mogensen tabte i to sæt til et japansk par, og senere onsdag skal blandt andre Viktor Axelsen i aktion.

Axelsen er seedet femmer i turneringen og skal i første runde op mod Kazumasa Sakai fra Japan.

Sidste år spillede Axelsen sig helt til tops i turneringen.