Analyse: Svendsens første halve time var alt man kunne have håbet

FODBOLD: Alle fodboldspillere - måske med undtagelse af målmand - drømmer om at score i deres debut for et hold. De fleste tænker nok ikke meget over at score mere end én gang i sin debut, men det var præcis, hvad Sander Svendsen gjorde.

- Det var jo en drøm. Man drømmer altid om at komme til at score i sin debut, så at gøre det her i Odense for OB var fantastisk, siger Sander Svendsen.

Den unge nordmand havde sin første træning i Ådalen i onsdags, efter at være landet i Danmark tirsdag. Der blev talt i krogene om en mulig debut til Svendsen i dag, men de færreste havde nok gættet, at han på den halve times tid, han fik på banen, skulle sparke to bolde i nettet.

De første minutter han fik på banen var forholdsvis anonyme. Han kom ind på et tidspunkt, hvor OB virkede lidt rådvilde. OB havde leveret en flot start på kampen, men lavede en enkelt fejl, der endte med at koste dem.

Det virkede til at ryste OB lidt, og den aggressivitet holdet havde vist, blev erstattet af ubeslutsomhed.