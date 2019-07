Amerikansk succestræner stopper efter VM-triumf

Jill Ellis stopper som landstræner for det amerikanske kvindelandshold i fodbold, som for nylig vandt VM.

Hun har ført USA's kvindelandshold i fodbold til sejr i 102 ud af 127 kampe og undervejs vundet VM to gange, men nu er det slut.

Jill Ellis stopper som landstræner for de amerikanske fodboldkvinder efter fem år på posten.

Det meddeler Det Amerikanske Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Ellis' kontrakt udløber onsdag, og selv om der i den er indlagt en option, der giver mulighed for at forlænge kontrakten til og med næste års OL, så stopper den 52-årige landstræner altså.

Det gør hun, mens legen er god. I starten af juli vandt hun nemlig for anden gang VM i kvindefodbold med USA.

- Muligheden for at træne dette hold og arbejde med disse fantastiske kvinder har været mit livs største ære, siger Jill Ellis på Det Amerikanske Fodboldforbunds hjemmeside.

Mens Ellis ikke længere kommer til at være landstræner, så vil hun fortsat have en rolle inden for amerikansk kvindefodbold som ambassadør for fodboldforbundet.

Jill Ellis var også landstræner for USA, da amerikanerne vandt VM i 2015.