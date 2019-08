Amerikansk racerkører og hans familie overlever flystyrt

Den amerikanske racerkører og Nascar-legende Dale Earnhardt Jr., hans hustru og parrets etårige datter har overlevet et flystyrt torsdag i Tennessee.

Det skriver NBC News. Privatflyets to piloter slap også fra ulykken med livet i behold.

- Alle er i gode hænder og er blevet bragt til hospitalet for yderligere undersøgelse, skriver Kelley Earnhardt Miller, der er søster til racerkøreren, i et tweet.

Dale Earnhardt Jr. var sammen med sin hustru, Amy Reimann, og datteren Isla om bord på et fly af typen Cessna Citatation, som efter at være landet i Elizabethton Municipal Airport i Tennessee klokken 15.40 lokal tid gled ud i et græsareal for enden af landingsbanen og brød i brand.

Den amerikanske luftfartsmyndighed Federal Aviation Service efterforsker hændelsen.