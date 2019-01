Amerikansk lufthavnspoliti anholder fuld Wayne Rooney

Rooney blev anholdt i en lufthavn i Virginia i december for at være fuld. Han har erkendt lovovertrædelsen.

Den engelske fodboldstjerne Wayne Rooney blev i sidste måned anholdt i USA for at være fuld i offentligheden.

Det oplyser lufthavnsmyndigheder i Washington søndag.

Den 33-årige Rooney blev anholdt den 16. december, efter han var landet i Dulles International Airport i Virginia vest for Washington.

Angriberen, der i juni kom til den amerikanske klub D.C. United på en tre en halvårig kontrakt til en værdi af 13 millioner dollar, udløste en døralarm i lufthavnen.

- Hr. Rooney blev sigtet for at være fuld i offentligheden og blev fragtet til et detentionscenter i Loudoun, hvor han blev tilbageholdt, indtil han var ædru, står der i en erklæring fra Metropolitan Washington Airports Authority.

En talsmand for fodboldspilleren udtaler i en erklæring til Press Association, at anholdelsen skete, fordi Rooney var "disorienteret" som følge af receptpligtige sovepiller, som han tog om bord på flyet, samt "alkoholindtagelse".

Wayne Rooney landede med et fly fra Saudi-Arabien.

Af udtalelsen fremgår det, at sagen nu er afsluttet, og at Rooney "gerne vil takke alle involverede for den behandling, han fik".

Rooney har erkendt lovovertrædelsen og betalt en bøde på 25 dollar svarende til godt 160 kroner. Ligeledes skal han betale 91 dollar - 595 kroner - i sagsomkostninger. Det rapporterer NBC Sports.

Wayne Rooney er tidligere anfører for det engelske landshold samt for Manchester United.

Han blev i november kåret til den mest værdifulde spiller (MVP) i 2018 efter at have ført D.C. United fra en sidsteplads til en fjerdeplads i Major League Soccer (MLS).

Wayne Rooney spillede den 15. november sin sidste kamp på det engelske landshold, da han blev skiftet ind efter lidt under en times spil i venskabskampen mod USA, som England vandt 3-0.

Englænderen har i sine 120 landskampe scoret 53 mål og deltaget i syv slutrunder.