Vuelta a España fortsætter som et triumftog for det hollandske Jumbo-Visma-hold.

Primoz Roglic har et komfortabelt forspring i den samlede stilling, og søndag tog holdkammeraten Sepp Kuss en overbevisende solosejr på 15. etape.

Etapen var en af løbets hidtil hårdeste med fire kategori 1-stigninger og meget få flade kilometer, og her viste Kuss sig som den stærkeste mand, da det hele skulle afgøres på målstigningen.

Den 24-årige amerikaner havde tid til at give highfives til publikum på de sidste meter, inden han passerede målstregen med et smil over hele femøren.

Først 39 sekunder senere kom nærmeste forfølger i mål. Det var Katushas Ruben Guerreiro, der havde Tao Geoghegan Hart (Ineos) på slæb.

Den udfordrende rute blev ikke lettere af, at feltet kørte som død og djævel på de første 40 kilometer, hvor rytterne nærmest fløj op over den første stigning.

Først da fik en gruppe på 17 mand lov at slippe fri, og frontgruppen havde fem minutters forspring, da den kørte ind på den otte kilometer lange målstigning op til Santuario del Acebo.

I favoritfeltet stak den samlede toer, Alejandro Valverde, af med seks kilometer igen, men Roglic gik med, og den prominente duo fik straks hul, og det kom til at koste for konkurrenterne.

Bagved satte Jakob Fuglsang fart for sin kaptajn, Miguel Ángel López, hvilket bragte Nairo Quintana i problemer.

Danskeren slog ud to en halv kilometer før mål, men nåede forinden at vise, at formkurven peger i den rigtige retning inden løbets sidste uge og VM senere på måneden.

Hverken Lopez eller den samlede treer, Tadej Pogacar, nåede dog op og måtte konstatere et tidstab på et halvt minut til Roglic og Valverde.

Etapen bød på et farvel til danske Jesper Hansen, der plaget af sygdom måtte opgive af fuldføre.

Dermed er der tre danskere tilbage, når løbet går ind i sin sidste uge. Det er Jakob Fuglsang, Niklas Eg og Casper Pedersen.

Mandag venter der endnu en bjergrig etape, inden rytterne holder hviledag.