Amerikanere skal supplere talentmassen i Hobro

I fredagens målløse kamp i 3F Superligaen mellem Hobro og OB var der tre amerikanske spillere på banen for det nordjyske hjemmehold.

Christian Cappis, Emmanuel Sabbi og indskiftede Yosef Samuel fik spilletid, mens haitianske Don Deedson Louicius med amerikansk statsborgerskab sad på bænken.

Det er en del af en større strategi i Hobro.

- Vi prøver at finde nogle unge drenge i udlandet, som er på en lidt højere hylde, end vi kan finde herhjemme, fortæller sportschef Jens Hammer Sørensen.

Klubben har foruden et godt netværk i det amerikanske fået et samarbejde med Kalonji Soccer Academy i Atlanta.

- Vi har haft Lars Justesen (talentchef, red.) derovre i sommeren og træne nogle og kigge på spillerne. Det har vi været rigtig glade for, siger sportschefen.

Christian Cappis har spillet i samtlige kampe for Hobro denne sæson og har dermed fået sit gennembrud.

Han mener, at spillere fra USA er et godt match i den danske liga.

- Der er en masse gode amerikanske spillere på ungdomslandsholdene, som måske aldrig tages af en amerikansk klub. Der er meget talent, der overses derovre, siger midtbanespilleren.

Jens Hammer Sørensen mener især, at de basale aspekter er stærke for amerikanerne.

- De danske drenge er nok klogere taktisk. Men amerikanerne har et godt råmateriale, siger sportschefen.

Derfor kan man godt regne med, at flere amerikanere kommer til at få chancen i Hobro.

- For mig er Danmark kendt for at få unge spillere videre. De er ikke bange for at bruge unge spillere og stole på dem, tilføjer Cappis.

I fredagens opgør måtte Hobro og OB nøjes med et point hver i en fysisk kamp.

- Hobro er et fysisk stærkt hold, som står fint defensivt. Men vi spillede for langsomt i perioder, siger OB's Moses Opondo.

Dermed fik Hobro det femte uafgjorte resultat i denne sæson.