Amalie Dideriksen bliver bedste danske VM-medaljebud

Når de danske elitekvinder 28. september ruller ud på de små 150 kilometers VM-rute i Yorkshire, bliver det med sprinteren Amalie Dideriksen som bedste rød-hvide medaljebud.

Landstræner Tayeb Braikia har søndag sat navn på de seks ryttere, der skal skabe dansk succes på de engelske landeveje.

Det bliver bronzevinderen fra 2017 Amalie Dideriksen, Cecilie Uttrup Ludwig, Emma Norsgaard, Julie Leth, Pernille Mathiesen og Christina Siggaard, som alle til dagligt kører på World Touren.

Den let kuperede rute gør det svært at forudsige, om det ender i en spurt i et større felt, eller om et udbrud kan holde hjem.

- Hvis det er et samlet felt, der går ind på de sidste tre omgange, har vi to gode kort i vores klasseafsluttere Amalie Dideriksen og Christina Siggaard, siger Tayeb Braikia i en pressemeddelelse.

- Amalie er en utroligt klog rytter, der formår at læse løbene rigtigt, så hvis alt udvikler sig, som vi håber, og hun rammer dagen, er hun formentlig vores bedste bud på en topplacering.

Skulle løbet udvikle sig anderledes end et samlet felt til mål, så sætter landstræneren sin lid til især Cecilie Uttrup Ludwig.

- Jeg tror, vi får det maksimale ud af at give hende en mere fri rolle, hvilket også vil gøre det svært for de andre nationer at læse os som hold, siger Tayeb Braikia.

På enkeltstarten 24. september stiller Danmark med Pernille Mathiesen og Louise Norman Hansen. Her er målet en placering i top-10.