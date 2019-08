Fodbold: Lørdag 24. august vil for Odense Q stå som en sort dag i den fynske kvindeklubs unge historie. Et alvorligt uheld og et dumt nederlag mod ambitiøse FC Nordsjælland, som vandt 3-1 på den varme sensommerdag i det nordlige Odense.

- Vi spiller dem ud af pladen, men alligevel taber vi kampen, sukkede Odense Q's træner, Steen Hansen, da han efter at have sundet sig nogle minutter kom ud fra omklædningsrummet til Sport Fyns udsendte reporter.

- Vi har tre kæmpe chancer inden for det første kvarter og burde have ført 3-0. Og så kommer Nordsjælland foran i starten af anden halvleg, da vi bliver fanget efter en opspilsfejl, sagde Steen Hansen om Linnea Borbyes føringsmål i det 57. minut, hvor hun fik tre forsøg til at sende i mål. De to første gange afværgede målmand Sarah Jacobsen, men ingen fynske spillere kunne besinde sig til at sparke bolden væk.

Kort forinden var de fynske svaner blevet ramt af et alvorligt uheld. En af holdets bedste spillere, Malaika Din Hashmi, kom for sent i et forsøg på at nå bolden og blev ramt på skinnebenet af en Nordsjælland-spiller, mens Malaika Din Hashmi skrigende af smerte faldt ned på kunstgræsset.

Hun blev hjulpet fra banen med det, der formentlig er et brækket skinneben. Nogle minutter senere kom en ambulance til Marienlystcentret, og mens båren rullede ind på kunstgræsset, blev kampen afbrudt i 10-15 minutter, mens den uheldige spiller blev lagt op på båren og kørt til undersøgelse på sygehuset.