Alvorlig lårskade koster Aalborg-skytte lang pause

Bagspilleren Andreas Holst fra Aalborg Håndbold kommer ikke på banen igen foreløbig.

Han pådrog sig en baglårsskade i ligakampen mod TTH Holstebro i sidste uge, og nu har en skanning vist, at Holst har overrevet flere muskler og skal gennem en operation.

Klubben skriver i en pressemeddelelse, at den stærke bagspiller står foran en pause på mellem 9 og 12 måneder.

- Jeg følte, at verden faldt sammen omkring mig, da jeg fik resultatet af skanningen. Jeg har været inde i en rigtig god periode spillemæssigt, så dette er virkelig et hårdt slag for mig.

- Der er uden tvivl en svær periode foran mig, og nu skal jeg have lidt tid til at komme til mig selv. Derefter er jeg klar til at se fremad og arbejde benhårdt for at komme tilbage på banen, siger Andreas Holst.

Det er ikke første gang, at den 24-årige skytte må holde en lang pause fra håndboldsporten.

For mindre end tre år siden ødelagde han korsbåndet i kamp for sin daværende klub, GOG.

- Det gør ondt helt inde i maven, at han igen skal igennem en lang pause. Det er samtidigt et stort slag for holdet, at vi skal undvære vores topscorer, siger Aalborg-direktør Jan Larsen.

- Vi vil nu gøre alt, hvad vi kan, for at bakke ham op i denne svære tid, og så håber vi at have Holst tilbage på banen til anden halvdel af næste sæson, lyder det fra direktøren.

Andreas Holst var i 2013 med til at vinde VM-guld med det danske U19-landshold. På seniorniveau er han noteret for fire landskampe. Den seneste fik han i 2016.