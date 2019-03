Alt andet end bronze er en skuffelse for Martin Retov

Når Brøndby fredag aften tager hul på mesterskabsslutspillet med hjemmekampen mod OB, er det med blikket stift rettet mod bronzemedaljerne.

Selv om OB på Superligaens tredjeplads er fire point foran klubben fra Københavns Vestegn, vil midlertidig Brøndby-træner Martin Retov være skuffet, hvis det ikke lykkes.

- Ender vi ikke som nummer tre i Superligaen, så vil det være en skuffelse for os. Vi er ambitiøse, og vi vil gerne ende i toppen. Det har vi gjort de sidste par år, var tæt på guldet sidste år, og det skal vi blive ved med, siger han til B.T.

- Vi må ikke slække på vores placering eller tænke, at det her år er overstået. Vi skal gå benhårdt efter tredjepladsen, og så skal vi samtidig bygge noget nyt op til næste år, siger Martin Retov.

I sidste runde af grundspillet var Brøndby i fare for at misse top-6 og dermed en plads i den lukkede slutspilsfest.

Men bagud 0-1 lykkedes det Retovs tropper at vende udekampen mod AC Horsens, vinde 3-1 og hente tre vigtige point.

Nu venter ti kampe om den eftertragtede tredjeplads.

- Alle har en fair chance for at gå efter bronzen, når der er så mange indbyrdes opgør, som der er. Det gør det jo bare endnu mere spændende her til slut, siger han.

OB vandt det seneste møde mellem de to hold 2-0 i begyndelsen af marts. Sæsonens første møde endte 1-1 på Brøndby Stadion.

Brøndby lever også fortsat i pokalturneringen, hvor AaB er modstanderen i semifinalen. Den kamp spilles torsdag i næste uge.