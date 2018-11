Alonso åbner for comeback i motorsport efter pause i 2019

Søndag sagde en af de helt store farvel til Formel 1.

Fernando Alonso takkede af efter en lang karriere i den fornemme række, men spanieren afviser ikke, at han måske vender tilbage til motorsporten igen for at vinde titler inden for andre løbsklasser.

- Lige nu tænker jeg ikke på et comeback. Men jeg ved ikke, hvordan jeg har det til næste år. Lige nu har jeg brug for en pause. I 2019 har jeg brug for andre udfordringer, siger han.

Han nævner blandt andet Indy 500 og andre ikoniske løb som muligheder for nye udfordringer.

Alonso sluttede sæsonens sidste grandprix i Abu Dhabi med en 11.-plads, og det gav også en samlet 11.-plads i VM-regnskabet.

Det blev en metafor for det meste af spanierens karriere. Han sluttede næsten i pointene, ligesom han næsten blev en af de største i sin tid, og næsten vandt titler med Ferrari.

Alonso vandt to verdensmesterskaber i 2005 og 2006 som kører for Renault, mens det kun blev til tre andenpladser, en fjerde- og en sjetteplads i tiden hos Ferrari.

Men på trods af at den 37-årige racerkører aldrig for alvor nåede de helt store højder, så mødte der ham en stor hyldest før, under og efter weekendens grandprix i Abu Dhabi.

- Jeg var meget overrasket, fordi jeg har kørt med store mestre. Jeg har kørt med Michael (Schumacher, red.), jeg har kørt med Jenson Button. Og for to-tre år siden det samme sted var det Buttons sidste løb, og ingen hyldede ham på samme måde, som de hyldede mig i denne weekend.

- Så jeg kan ikke sige nok tak til alle, siger Alonso.

Lewis Hamilton, der søndag sluttede øverst på skamlen og vandt sit femte verdensmesterskab, ytrede også sin respekt for Alonso efter løbet.

- Fernando er en sand legende. Det har været et privilegium at køre, mens han også har kørt, sagde han.

Alonso kørte siden 2015 for McLaren og forlader Formel 1 efter 17 sæsoner med 32 løbssejre.

/