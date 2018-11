Allegri: Ronaldo giver Juventus selvtillid

Cristiano Ronaldo er den første spiller til at vinde 100 Champions League-kampe efter Juventus' sejr tirsdag.

Cristiano Ronaldo giver Juventus selvtillid.

Det siger træner Massimiliano Allegri, efter at klubben tirsdag sikrede sig avancement til knockoutfasen i Champions League, da holdet slog Valencia med 1-0.

Med sejren blev Ronaldo den første spiller til at opnå 100 Champions League-sejre.

- Ronaldo giver os en følelse af sikkerhed og selvtillid.

- Holdet er grundlæggende det samme som i sidste sæson. Vi er vokset, blevet hurtigere til at spille bolden rundt, men så er der selvfølgelig Cristiano Ronaldo, siger Allegri.

Ronaldo, der i sommer sluttede sig til Juventus fra Real Madrid, jagter sin sjette Champions League-titel, efter at han har vundet fire med Real og en med Manchester United.

Juventus jagter sin første titel siden 1995. Sidste sæson blev holdet stået ud af netop Ronaldo og Real Madrid i kvartfinalen. Og sæsonen før det var det også Ronaldo, der med to mål var med til at sikre Real trofæet i en 4-1-finalesejr over Juventus.

Nu spiller portugiseren på det andet hold og var med sin assist til målet i 1-0-sejren over Valencia med til at tage et skridt mod endnu en titel.

Juventus fører gruppe H med 12 point foran United, der også sikrede sig avancement tirsdag med en 1-0-sejr over Young Boys.

Juventus møder Young Boys i den sidste gruppekamp den 12. december.

