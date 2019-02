Allegri: Ronaldo er en stor fordel i kampen mod Atletico

Juventus-manager Massimiliano Allegri kalder det "en stor fordel" at have Ronaldo med på holdet forud for onsdagens Champions League-kamp mod Atletico Madrid.

Det siger han i et interview med nyhedsbureauet AFP.

Den portugisiske verdensstjerne vandt fire Champions League-trofæer på fem år med Real Madrid, inden han skiftede til den italienske storklub i 2018.

- At have ham på holdet er en stor fordel, men vi kan ikke kun regne med ham. Hele holdet skal spille deres bedste, siger Massimiliano Allegri.

Juventus håber på, at i år bliver året, hvor CL-trofæet bringes tilbage til Torino. Klubben har ikke vundet siden 1996, og smagen af finalenederlag i 2003, 2015 og 2017 sidder stadig i munden.

Allegri mener, at holdet er i god form forud for ottendedelsfinalen.

- Holdet vokser fysisk, psykisk og teknisk, og vi vil fortsætte med den udvikling.

- Vi skal holde fokus, velvidende at vores modstander i morgen (onsdag, red.) er et kompakt hold, der får meget ud af dødbolde. De har opnået store resultater i Europa i de seneste år, siger Juventus-manageren om Atleticos mandskab.

34-årige Cristiano Ronaldo har en ganske fin statistik mod Atletico Madrid. Han har scoret 22 mål i de 31 kampe, hvor han har stået over for den spanske hovedstads anden klub.

Blandt andet formåede han at lave hattrick i semifinalerne i Champions League tilbage i 2017.

I den indeværende sæson har portugiseren scoret 21 mål for Juventus, der i øjeblikket er ubesejret i Serie A. Det giver dem førstepladsen med hele 13 point ned til Napoli.

Skulle Juventus vinde endnu en Serie A-titel, ville det være den ottende i træk.

Atletico Madrid ligger i øjeblikket nummer to i Primera Division, syv point efter Barcelona.