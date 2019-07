Algeriet triumferer i Afrika efter tidlig scoring

En enkelt scoring efter to minutter var nok, da Algeriet slog Senegal i finalen i Africa Cup of Nations.

Et tidligt mål var nok for Algeriet, som fredag kunne juble over den samlede sejr i Africa Cup of Nations.

Her bragede Algeriet og Senegal sammen i finalen, og den blev vundet 1-0 af Algeriet, som dermed vandt det afrikanske mesterskab for første gang siden 1990.

Algeriet har deltaget i turneringen 17 gange, og holdets store stjerne er Manchester Citys Riyad Mahrez, mens Senegals store navn er Liverpools Sadio Mané.

De to profiler brillerede dog ikke med mål i finalen, hvor Senegal jagtede sin første titel i turneringen.

Den afgørende scoring faldt efter blot to minutter, og kampen var derfor dårligt fløjtet i gang, før træner Djamel Belmadis tropper fra Algeriet kom foran.

Salif Sane var tilbage i startopstillingen i Senegals forsvar, da Napolis Kalidou Koulibaly havde karantæne, og Sane fik en uheldig rolle, da Algeriet scorede.

Algeriets Baghdad Bounedjah trak ind i banen og afsluttede et stykke fra feltet, hvorefter Salif Sane kastede sig ned for at afværge situationen.

Bolden ramte da også Salif Sane, men blot for at tage en blød bue hen over hovedet på Senegal-keeper Alfred Gomis, der var trådt en meter ud af sit mål.

Derefter sejlede bolden i mål til 1-0.

Flere mål var der ikke i finalen, og derfor blev Nigerias Odion Ighalo topscorer med sine fem scoringer.

Både Sadio Mané og Riyad Mahrez scorede tre gange i turneringen.