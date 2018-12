Aldrende Federer drømmer om endnu et sindssygt år

Mellem juli 2012 og starten af januar 2017 vandt tennisstjernen Roger Federer ikke en eneste grand slam-titel. Alderen havde indhentet ham, mente mange, men den nu 37-årige Federer har modbevist sine kritikere de seneste år.

I 2017 vandt han Australian Open og Wimbledon, og i 2018 genvandt han Australian Open. Dertil kom flere andre turneringssejre. Nu håber han på endnu et storslået år på ATP Tour i 2019.

Han indleder som de seneste år sæsonen med Hopman Cup som optakt til januars Australian Open, hvor han kan tage sin tredje titel på stribe.

- Meget skal gå godt, uanset hvilken grand slam man vil vinde, siger den levende schweiziske tennislegende ifølge AFP.

- Jeg håber, at den (Australian Open, red.) igen vil markere starten på en fantastisk sæson for mig, for de to seneste sæsoner har været sindssygt gode for mig.

37-årige Federer er dog bevidst om, at han har nået en alder, hvor det ikke er givet, at man kan holde sig på toppen.

- Med den alder, jeg har nået, ved folk godt, at hvis jeg laver noget ekstraordinært, så vil det være fantastisk, siger Federer.

- Og hvis det ikke sker, så er det måske meget logisk, at man ikke kan levere den slags tennis (som de seneste to år, red.) hvert år.

Hopman Cup indledes 29. december, og Schweiz er forsvarende mester.

Roger Federer, der øjeblikkeligt er nummer tre på verdensranglisten, tager hul på sit titelforsvar ved Australian Open 14. januar.