Alaphilippe nød at se favoritter falde fra på Tourmalet

Julian Alaphilippe har mere end to minutter til nærmeste konkurrent efter lørdagens bjergetape.

Den franske altmuligmand Julian Alaphilippe forsvarede sin føring i Tour de France med manér på lørdagens 14. etape.

Quick-Steps cykelstjerne blev nummer to på etapen og lagde yderligere afstand til Ineos' Geraint Thomas, der blev sat fra favoritgruppen en kilometer før toppen.

Forinden var forhåndsfavoritter som Romain Bardet (AG2R), Adam Yates (Mitchelton-Scott) og Nairo Quintana (Movistar) blevet kørt agterud af de forreste.

- Da jeg så nogle af de store navne miste kontakten før mig, blev jeg ellevild. Jeg er glad for, at jeg kan udnytte det her fantastiske øjeblik. Hårdt arbejde betaler sig, siger Alaphilippe til løbets officielle hjemmeside.

Alaphilippe vandt fredagens enkeltstart, og med sin imponerende kørsel i Pyrenæerne peger mange på den 27-årige franskmand som en af de mest seriøse bejlere til den samlede sejr.

Et kig på klassementet bakker op om den tese. Alaphilippe er mere end to minutter foran både Geraint Thomas og Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), før de sidste syv etaper.

- Endnu en dag i gult - jeg kunne ikke ønske mig mere. Jo tættere, vi kommer på Paris, jo mere vil jeg tænke over, om jeg kan bevare føringen, men først skal jeg lige komme mig over dagens strabadser, siger franskmanden.

Søndag venter der Alaphilippe og de øvrige favoritter endnu en hård dag i Pyrenæerne, når fire bjerge skal bestiges, før vinderen af 15. etape kan kåres.

Mandag har rytterne hviledag.