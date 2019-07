For Julian Alaphilippe har dette års Tour de France i den grad levet op til forventningerne, selv om halvdelen af løbet stadig mangler.

Det siger franskmanden, der i øjeblikket har løbets gule førertrøje, på et pressemøde på tirsdagens hviledag.

- Før Touren var mit mål at gøre det godt i Tourens første halvdel, siger Alaphilippe ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har arbejdet hårdt med det for øje, hvilket også er årsag til, at jeg ikke har tænkt så meget på den sidste halvdel af Touren, men mere på hvad jeg allerede har opnået på de første ti dage.

- Det er mere, end hvad jeg havde forestillet mig. Min Tour er allerede en succes. Alt, der sker nu, er en bonus, siger han.

Den 27-årige franskmand har haft to perioder i den gule trøje, som han første gang trak over hovedet efter at have vundet 3. etape.

Efter 6. etape måtte han overdrage den til italienske Giulio Ciccone, men vandt den tilbage på 8. etape, hvor Alaphilippe kørte fra feltet på den sidste stigning og sluttede som nummer tre på etapen.

Franskmanden fører samlet med 1 minut og 12 sekunder ned til nummer to, som er sidste års vinder, Geraint Thomas.

På trods af de gode takter gør Alaphilippe sig dog ingen forhåbninger om at beholde trøjen hele vejen til Paris.

- Jeg er glad for, at det er en sprinteretape i morgen (onsdag, red.), for det giver mig nok endnu en dag i den gule trøje, så længe der ikke sker styrt, siger han.

- Men jeg ved også, at Pyrenæerne og enkeltstarten kommer. Jeg ved, at det ikke er min stærke side, men jeg har forbedret mig og arbejdet hårdt med det.

- Jeg har ikke tænkt mig at udfordre de bedste enkeltstartsryttere, men jeg vil give den alt, hvad jeg har, som altid. Med den rute og med den gule trøje, hvis jeg stadig har den der, håber jeg at levere en overraskelse, siger Alaphilippe.