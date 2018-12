Al-Ain træner håber at ryste Real i klub-VM-finale

Hvis VM for klubhold var en bil, så ville lørdagens finale være en Smart-bil mod en Formel 1-racer fra Mercedes.

Sådan beskriver Al-Ain-træner Zoran Mamic udsigten til at møde Real Madrid i finalen lørdag.

- Real Madrid er den største klub, som findes, men nogle gange kan en Smart-bil slå en Mercedes-racer.

- Vi ønsker at gøre finalen kompliceret for Real Madrid, og vi håber, at de ansvarlige for banen før målene mindre.

- Real Madrid er den store favorit, men nogle gange fungerer maskiner ikke så godt, som man forventer, siger Zoran Mamic.

Den 47-årige kroat var i det muntre hjørne på pressemødet fredag, efter at han forleden kunne nyde, at hans mandskab fra værtsnationen De Forenede Arabiske Emirater skabte den helt store overraskelse i den lille klubturnering.

Al-Ain formåede således at sende argentinske River Plate, der netop har vundet Copa Libertadores, ud af turneringen.

Al-Ain vandt opgøret efter straffesparkskonkurrence, efter at den ordinære kamp var endt 2-2.

Dermed får Mamic mulighed for at møde sin landsmand Luka Modric, der forleden brød ti års dominans af stjernerne Cristiano Ronaldo og Lionel Mess, da Modric vandt Ballon d'Or-prisen for 2018.

- Jeg vil sludre med ham og bede ham om at lade os vinde, når nu han har vundet det hele for nylig, siger Zoran Mamic.

Real Madrid nåede finalen ved at besejre japanske Kashima Antlers 3-1 efter forlænget spilletid i en kamp, hvor Gareth Bale scorede hattrick.

Med en sejr vil Real Madrid sætte rekord med fire titler i turneringen.

Siden 2009 har både FC Barcelona og Real Madrid tre gange vundet VM for klubhold.

Finalen spilles lørdag klokken 17.30, og forinden tørner Kashima Antlers og River Plate sammen i kampen om bronzemedalje.