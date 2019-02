Agüero med lynmål og hattrick i City-sejr over Arsenal

Sergio Agüero scorede efter 48 sekunder, da Manchester City åd sig helt tæt på Liverpool med 3-1 over Arsenal.

Sergio Agüero var den helt store spiller, da Manchester City søndag besejrede Arsenal med 3-1 og dermed reducerede Liverpools forspring i toppen af Premier League til to point.

Den lille argentinske angriber scorede alle tre mål for hjemmeholdet. Det første efter blot 48 sekunder. Dermed er han oppe på 14 ligamål i sæsonen.

Med nederlaget voksede Arsenals skrækkelige statistik på udebane mod top-6-hold, som klubben ikke har besejret på fremmed græs siden januar 2015.

Dette selv om City-manager Josep Guardiola havde valgt en noget alternativ besætning i forsvaret.

Midterforsvarer Aymeric Laporte var gledet ud på venstreback, og den defensive midtbanespiller Fernandinho rykket ned i det centrale forsvar.

Laporte fik straks en hovedrolle, da han efter 48 sekunder spil havde udnyttet elendigt defensivt arbejde af Arsenals Alex Iwobi og sendt bolden ind i Arsenal-feltet, hvor Sergio Agüero flyvende headede hjemmeholdet foran.

Præcis som i den foregående kamp havde Manchester City fået en drømmestart med en scoring i det første minut, men i kampen forinden endte det alligevel med 1-2-tab hos Newcastle.

City fortsatte dog ufortrødent og fik både et giftigt langskud og en underkendt scoring ud af énvejstrafikken i de første ti minutter.

Men så fik Arsenal et hjørnespark, og det forlængede Nacho Monreal til Laurent Koscielny. Forsvarsspilleren headede den overraskende udligning til 1-1 i nettet i det 11. minut.

Gæsterne kom til Etihad Stadium med en skrækkelig statistik og havde således ikke vundet i de seneste 20 udekampe mod top-6-hold. Ti af de seneste 12 top-6-udekampe havde Arsenal tabt.

Udligningen gav dog Arsenal selvtillid.

City blev pludselig holdt fra fadet, og gæsterne kom frem til et par gode opløb.

Et minut før pausen satte Sergio Agüero så sidste fod på et fremragende opspil - igen via venstresiden - som totalt tog Arsenal på sengen, og så var udeholdet lige vidt.

Anden halvleg startede med massiv City-dominans, og en 3-1-scoring lå hurtigt tykt i aftenluften.

Det kom efter 61 minutter, da Agüero gled en tværbold i nettet med lidt hjælp fra sin venstre arm.

Derefter havde City flere chancer for at udbygge føringen.

Liverpool spiller mandag på udebane mod West Ham.