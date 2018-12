Agent: José Mourinho er meget glad for at være i United

José Mourinho er tilsyneladende "meget glad" for at være manager i Manchester United.

Det beretter Mourinhos agent, Jorge Mendes, fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der har været flere rygter om, at José Mourinho forlader Manchester United. Det er fuldstændig usandt.

- José er meget glad for klubben, og klubben er meget glad for ham. Han har en lang kontrakt med Manchester United, og han er er fuldt engageret i klubben og i at bygge et solidt vinderprojekt op, siger Mendes.

Udtalelsen fredag fra agenten kommer efter rygter i britisk presse om, at United overvejer at købe Tottenham-manager Mauricio Pochettino fri og erstatte Mourinho med argentineren.

Andre rygter har sat Mourinho i forbindelse med Real Madrid, hvor han tidligere har været træner.

Sæsonen har indtil videre været utilfredsstillende for Manchester United.

Klubben ligger på ottendepladsen i Premier League med 23 point i 15 kampe, og United er 18 point efter Manchester City på førstepladsen.

Manchester United er i øjeblikket otte point fra fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League.

Sæsonen igennem er Mourinhos angiveligt mindre gode forhold til stjernespillere Paul Pogba også blevet endevendt i britiske medier.

55-årige José Mourinho har kontrakt til 2020 med Manchester United. Han kom til klubben i 2016.

Manchester United vandt senest det engelske mesterskab under ledelse af managerikonet Sir Alex Ferguson i sæsonen 2013.