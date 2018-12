Fodboldspilleren Nicklas Bendtner har spillet sin sidste kamp i år.

Han kommer ikke til at deltage i Rosenborgs Europa League-kamp torsdag mod RB Leipzig, da Bendtners optakt bliver forstyrret af et afsoningsmøde i København onsdag.

Det bekræfter Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til Adresseavisen ifølge NTB.

- Jeg kan bekræfte, at han ikke er med i truppen mod Leipzig, og at han skal til København, siger direktøren.

I København skal Bendtner finde ud af, hvornår han skal afsone den dom på 50 dages fængsel, som han er blevet idømt for at have udøvet vold mod en taxachauffør.

Rosenborg har tidligere givet udtryk for, at klubben ønsker, at Bendtner afsoner sin dom hurtigst muligt.

Den norske mesterklub har kun æren at spille for i udekampen mod Yussuf Poulsen og RB Leipzig.

Hjemmeholdet kan fortsat nå avancement, mens Rosenborg er ude af turneringen efter at have tabt alle sine fem kampe i gruppespillet.