Afrikansk udvidelse skaber plads til nye bekendtskaber

Africa Cup of Nations er klar med flere nye tiltag, når den 32. udgave af det afrikanske fodboldmesterskab fredag fløjtes i gang.

For første gang i turneringens 62-årige historie afholdes slutrunden om sommeren, så den spilles samtidig med Copa America, der gik i gang i sidste uge.

Men det er også første gang, at 24 hold har kvalificeret sig til Africa Cup of Nations. Turneringen er nemlig blevet udvidet med 8 hold fra 16 til 24.

Det er udtryk for, at de afrikanske hold generelt er inde i en god udvikling, mener Razak Pimpong, der ud over at spille i klubber som FC Midtjylland og FC København fik ti kampe på Ghanas landshold i 2006.

- Fodbold betyder meget i Afrika. Landene udvikler sig hele tiden.

- I dag har Ghana eksempel svært ved at slå Rwanda. Førhen var Ghana storfavorit og kørte dem over. Men sådan er det ikke længere, siger Pimpong.

Efter udvidelsen er der blevet plads til lande som Madagaskar, Mauretanien og Burundi, der alle er debutanter ved årets udgave af Africa Cup of Nations.

- Der er mange lande i Afrika, der er begyndt at udvikle sig meget. Jeg tror, der er nogle navne i turneringen her, der kan overraske.

- Der er kommet mange gode spillere til europæiske lande, og det går meget interessant for dem. Nu kan de vise det for deres lande i turneringen, siger Pimpong, der blandt andet driver en talentskole i dag.

Lande som Egypten, Ghana, Senegal og Nigeria er af bookmakerne udpeget som favoritter til turneringen.

Fredag aften klokken 22 åbner Egypten turneringen på Stad El Qahira El Dawly i hovedstaden Kairo. Turneringen løber frem til 19. juli, hvor finalen spilles på samme stadion.