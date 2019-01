Afklaret Wozniacki lytter bedre efter sin krop

Tidligere vidste Caroline Wozniacki ofte ikke, hvad der var i vejen fysisk, når hun havde smerter.

Men efter at hun sidste år fik at vide af lægerne, at hun havde en kronisk gigtsygdom, har hun været bedre i stand til at håndtere det.

Det fortæller tennisspilleren i et interview med den engelske avis The Telegraph.

- Min tilstand kan variere fra dag til dag, men jeg er klar til den nye sæson. Jeg har altid arbejdet hårdt.

- Jeg er altid ude på banen eller i fitnesscentret, men hvis min krop ikke føles perfekt, så vil jeg arbejde på nogle tekniske ting.

- Jeg har været nødt til at tilpasse mig en lille smule, siger Wozniacki i interviewet med avisen.

I oktober sidste år fortalte hun efter sæsonens sidste kamp ved WTA Finals i Singapore offentligt om sygdommen, og siden da har hun mentalt haft det nemmere med det hele.

- Jeg er meget tilfreds med, at jeg stadig kan konkurrere med de bedste i verden, og det er det vigtigste. Jeg er kun 28. Det handler om at tage vare på min krop, hvile og så arbejde hårdt, siger hun.

Hun håber, at hun kan inspirere andre med leddegigt, der menes at have ramt omkring 25 millioner mennesker i verden.

- Jeg tror, at mange folk omkring mig ikke vidste, hvordan det kunne påvirke mig, da jeg i første omgang fik diagnosen.

- Hver gang man får en diagnose af den slags, eller man bliver fortalt, at kroppen ikke fungerer, som den plejer, så er der en proces, man skal igennem. For mig hjalp tiden uden for sæsonen mig.

- Jeg fik tid sammen med mine venner og familie, og jeg kunne se på det positive. Det hjalp kroppen tilbage i balance, forklarer Wozniacki.

Næste opgave for verdenstreeren bliver grand slam-turneringen Australian Open, der går i gang på mandag. Sidste år vandt hun turneringen i Melbourne.