Afgørende kamp søndag: Odenses ishockeykvinder får medaljer

Odense har vundet tre af fire kampe og får mindst bronze ved DM. Men Odense skal slå den regerende mester Hvidovre i den sidste kamp søndag for at komme i DM-finalen.

Ishockey: Odense Ishockey Klub er sikker på medaljer ved DM efter tre sejre i de første fire kampe. Men de fynske ishockeykvinders drømme om at komme i DM-finalen får sværere ved at gå i opfyldelse efter lørdagens nederlag på 0-1 til sidste års sølvvinder Herlev i DM-kvalifikationsspillet, der afvikles på hjemmebane i Odense Isstadion.

Odense vandt fredag de ventede sejre over de svagere jyske hold - 4-0 over Aalborg og 10-0 over Herning. Men mod Herlev tabte Odense lørdag eftermiddag 0-1 foran 196 tilskuere - sæsonrekord til en ishockeykvindekamp i Odense. Målet blev scoret af Anne Sofie Clausen midt i anden periode. Herlev vandt skudstatistikken 40-15.

Lørdag aften vandt Odense planmæssigt 7-2 over Silkeborg på mål af Hannah Aldous (to mål), Dorthe Hansen (to mål), Lea Hansen, Maria Holm Peters og Michele Brix Nielsen. De to DM-favoritter Hvidovre og Herlev mødtes sent lørdag aften.

Søndag klokken 13.00 spiller Odense mod Hvidovre i stævnets sidste kamp. Odense skal formentlig vinde kampen for at komme i DM-finalen. Hvidovre og Herlev har været i DM-finalerne de seneste 10 år i træk, og Hvidovre har vundet guld de seneste fire år.