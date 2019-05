Afgørende kamp: Odense Q tager imod direkte konkurrent til ligaen

FODBOLD: Situationen i Odense Q er ved at spidse til, nu hvor holdet nærmer sig den afgørende fase af kvalifikationsligaen.

Odense Q havde på et tidspunkt tre kampe i hånden sammenlignet med Næsby og B 93, men nu er de kampe så småt skrumpet ind, og den gode nyhed er, at hvis fynboerne vinder den sidste kamp, de har til overs, så kan holdet overhale B 93, der i øjeblikket sidder på den andenplads, der giver adgang til næste sæsons ligafodbold.

Den knapt så gode nyhed er, at Odense Q tabte til Vildbjerg i en kamp, holdet nok burde have vundet. Til gengæld vandt holdet en overbevisende sejr sejr mod kvalifikationsligaens førsteplads fra Næsby, da holdet hjemme slog naboerne med 3-0 i weekenden.

Pointtabet mod Vildbjerg gjorde, at Farum fik mulighed for at hente Odense Q, så de to hold nu står med 10 point hver lige uden for top to-placeringerne.

Det er netop Farum, der onsdag aften gæster Odense Q i en kamp, der altså muligvis kan afgøre, hvem af Farum og Odense, der bliver sat af i kapløbet om ligafodbold anno 2019/20.

De to hold mødtes for godt to uger siden i Farum, hvor purunge Cecilie Fløe med to mål hev et point hjem til Fyn via resultatet 3-3. I den kamp følte Odense Q-spillerne, at de sagtens kunne følge med Farum, der dog måske set over 90 minutter var det bedste hold. Men med en hjemmebane onsdag kan det muligvis se helt anderledes ud.

Udover sejren var det også positivt for Odense Q, at førstemålmanden Sarah Jacobsen efter en skade i forrige kamp var tilbage på banen mod Næsby.

Odense Q tager imod Farum BK onsdag klokken 19 på kunstgræsbanen ved Marienlystcentret.