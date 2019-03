Det er med stor stolthed, at fodboldfagmanden Niels-Christian Holmstrøm ser tilbage på sin tid i FC København, hvor han har været med siden etableringen i 1992, over magre resultater i 1990'erne og ind i storhedstiden i det nye årtusind.

Det siger han til B.T., efter at han mandag har bekendtgjort, at han træder ud af bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, der er selskabet bag FCK, ved generalforsamlingen 11. april.

- Jeg synes, det har været et privilegium at være med i så mange år. Det er jo helt tilbage fra, at FC København stort set kun var en strøtanke.

- Det var en af de første overbygningsaftaler, der blev lavet i dansk fodbold, og det var mange skeptiske over for. Og man må jo bare sige, at det trods alt har vist sig at være mere end en døgnflue, siger Holmstrøm.

Han har blandt andet været med til at fejre klubbens 12 danmarksmesterskaber og otte pokaltitler.

Han forklarer sit forestående stop med, at han gerne vil takke af, mens han "stadig kan tygge rugbrødet".

Den tidligere landsholdsspiller har haft flere forskellige funktioner i FCK. Mest central var han i mediebilledet, da han fra 1999-2006 var klubbens sportsdirektør. Han har også kortvarigt ageret stand-in på cheftrænerposten.

72-årige Niels-Christian Holmstrøm vil frem til næste år være formand i KB, der er en af FCK's to moderklubber.