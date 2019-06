Afbrudte pokalkampe genoptages på mandag

Fodbold: Vi må vente til på mandag aften for at finde de to sidste fynske seriehold, der går videre til første landsdækkende runde af DBU's pokalturnering. På grund af tordenvejr over Sydfyn og Langeland tirsdag aften blev kampene Tved-Otterup og Rudkøbing-Allesø afbrudt i starten af anden halvleg, og de blev ikke spillet færdig.

Seks hold er klar

Fra tirsdagens seks øvrige pokalkampe er følgende fynske seriehold klar til første runde: SfB-Oure, OKS (begge spiller i Danmarksserien efter sommerferien), Marstal/Rise, Krarup/Espe, Flemløse/Haarby (alle fra Fynsserien) og Chang (fra Serie 1).

Chang vandt hele 10-1 over FC Campus fra Serie 3, SfB-Oure, der har vundet alle kampe i forårets danmarksserie, fortsatte sejrsrækken med 6-1 over Aarup, Krarup/Espe vandt 4-1 ude over FIUK Odense fra Serie 2, Flemløse/Haarby vandt 4-3 over FC Broby fra Serie 1, Marstal/Rise vendte efter et utroligt comeback 0-3 til 4-3 efter forlænget spilletid mod et af Danmarks bedste oldboys-hold AC Odense og det kommende danmarksseriehold OKS vandt 2-0 hjemme over B1913, der formentlig rykker ned i Fynsserien efter sommerferien.

Der er lodtrækning til første runde tirsdag 2. juli. Holdene fra 2. og 1. division (undtagen oprykkerne til Superligaen, Silkeborg og Lyngby) samt de to superliganedrykkere Vejle og Vendsyssel træder ind i første runde, der skal afvikles i perioden 6.-8. august.