Ada Hegerberg nedtoner udskældt værts twerk-kommentar

Norske Ada Hegerberg snuppede mandag prisen som årets bedste kvindelige fodboldspiller.

Det var dog ikke Ballon d'Or-kåringen, som kom til at fylde mest efter showet. Det, der fyldte, var i stedet en upassende kommentar.

Den norske Lyon-angriber var på vej væk fra scenen, da hun blev spurgt af værten Martin Solveig, om hun kunne twerke. Hun takkede pænt nej.

Det har efterfølgende skabt stor debat på de sociale medier, hvor kritikken hagler ned over Martin Solveig.

Ada Hegerberg modtog en undskyldning af Martin Solveig, og hun forsvarer den udskældte franske dj, da hun af en journalist blev spurgt, om det ødelagde aftenen.

- Jeg følte ikke, at det blev sådan overhovedet for at være ærlig, og jeg er ked af, hvis folk tror det om situationen.

- Jeg mener, at der er mange andre emner at diskutere, hvis man snakker om sexisme, siger Ada Hegerberg.

Hun understreger, at kommentaren ikke overskyggede stoltheden over at vinde Ballon d'Or som den første kvinde nogensinde.

- Han kom hen til mig bagefter og undskyldte. Ballon d'Or er det vigtigste, lyder det fra 23-årige Ada Hegerberg.

Pernille Harder, som blev toer i kåringen, ærgrer sig på sin kollegas vegne over bemærkningen om at twerke.

- Det er lidt nedværdigende, og det viser, at der er stykke vej endnu for kvindefodbolden, siger Pernille Harder til Jyllands-Posten.

- Bagefter undrede jeg mig over det, for jeg synes, det var unødvendigt og ærgerligt, fordi det hele nu er kommet til at handle om twerking-spørgsmålet mere end det sportslige.

- Måske syntes de, at det var sjovt, men det virkede noget specielt, mener Pernille Harder.

Martin Solveig får også hård kritik af tennisspilleren Andy Murray.

- Det er endnu et eksempel på den bizarre sexisme, der fortsat eksisterer i sporten, skriver Murray på Instagram.

- Og til alle, som tænker, at folk overreagerer, og at det bare var en spøg. Det var det ikke. Jeg har været involveret i sport i hele mit liv, og niveauet af sexisme er uvirkeligt, lyder det fra Murray.