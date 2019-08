Absalonsen erkendte at have dummet sig

Sønderjydernes fynbo anerkendte, at OB's Janus Drachmann var mere snu i den situation, der førte til Absalonsens udvisning. Oliver Lund efterlyste mere skarpe kombinationer for få ekstra gift i angrebet.

FODBOLD: Sønderjyskes fynske spiller Johan Absalonsen ærgrede sig gevaldigt over det røde kort, som han modtog midt i 2. halvleg, da han eftertacklede OB's fighter Janus Drachmann. Det var andet gule kort til Absalonsen.

- Det andet gule kort kan klart forsvares. Det var ikke klogt af mig, når jeg allerede havde en advarsel, men jeg kom for sent, og Drachmann var rutineret og snu nok til at kaste sig og råbe. Men det kan jeg ikke brokke mig over. Det første gule kort var lidt hårdt, sagde Absalonsen.

- Men til gengæld er jeg stolt over den indsats, som resten af holdet præsterede i slutfasen. Det var flot kæmpet, og det var et vigtigt point at få med hjem. Forsvaret stod fremragende, og man skal huske, at vi har to store chancer i starten af 2. halvleg, mens vi var fuldt hold, sagde Absalonsen, der efter ungdomstiden i B1913 blev hentet til en flot karriere i klubber som Brøndby, OB og nu Sønderjyske - og endda et ophold i Australien.

Kampen blev stærkt forsinket med op mod syv minutters overtid, og samtidig opholdt trænere og spillere sig længere end normalt på banen efter slutfløjtet, mens de prøvede at få hoved og endda hale på, hvad der var op og ned i den kontroversielle offside-kendelse til sidst.

Sønderjyske-træner Glen Riddersholm påstod efter kampen, at der før offside-kendelsen blev begået frispark mod sønderjydernes forsvarer Stefan Gartenmann, så OB havde ingen grund til at brokke sig, lød Riddersholm-påstanden.

Linjedommerens vinken skyldtes formentlig, at han var udfordret, fordi Sønderjyskes forsvar var på vej frem, da bolden blev spillet til en fremløbende Sander Svendsen, og dermed krydsedes løbene, så linjedommeren kan have været udsat for et synsbedrag.

OB-backen Ryan Johnson Laursen måtte udgå midt i 2. halvleg med en skade.

- Nu må vi se lørdag, hvad der er i vejen. Det er svært at sige noget præcist om nu, men det er noget her forrest på hoften, sagde Johnson Laursen og forlod presserummet.

Oliver Lund fightede flot i hele kampen.

- Men vi mangler måske den sidste skarphed i kombinationerne for at få de afgørende gennembrud, og så noget mere kreativitet. Det sker et par gange, men vi skal arbejde på den front. Det var til gengæld en fed fornemmelse, at vi igen holdt nullet. Generelt tegner det hele godt, men vi skal naturligvis tilbage til at der skal scores nogle mål, sagde Oliver Lund.