Aarhus United er røget på den sorte liste hos DHF

Der mangler penge i kassen hos håndboldkvinderne fra Aarhus United, og det har fået Dansk Håndbold Forbund (DHF) til at sætte klubben på den sorte liste.

Det betyder, at klubben ikke må skrive kontrakter med nye spillere eller forlænge eksisterende kontrakter.

Derfor er klubben på Facebook på knæ for investorer og sponsorer.

- Selv om et beløb på 600.000 kroner ville være nok til at undgå den sorte liste, er der sat et mål på 1.500.000 kroner, da dette ville kunne afdække likviditeten for resten af sæsonen, skriver klubben blandt andet.

Holdet har haft en god sæson og er aktuelt nummer seks i kvindernes håndboldliga med fin kurs mod slutspillet.

Spørgsmålet er dog, om der findes penge til at kunne spille sæson færdig.

- Vi har kæmpet og kæmper rigtig hårdt for Aarhus United, for byen, for talenterne, for pigerne og for at sikre det rigtige fremtidige grundlag for klubben.

- Vi har siden februar 2018 kraftigt anmodet om støtte fra sponsorer, erhvervsliv samt mulige investorer, skriver Aarhus United på Facebook.

- På investorsiden har vi fået enkelte tilsagn, og vi har også set tilgang på sponsorsiden, hvilket vi er rigtig taknemmelige for. Men det er ikke nok til at skabe den fornødne kapital her og nu.

Foreløbig er klubben altså kommet på den sorte liste, så der er ingen mulighed for at forlænge kontrakter med spillere eller hente forstærkninger.