Aalborgs favoritter må slide for sejr over Mors-Thy

Spillet fungerede ikke, så Aalborg måtte slide en sejr hjem ude over Mors-Thy fra bunden af Håndbold Ligaen.

Aalborg Håndbold hev en sejr i land, da klubben lørdag besøgte Mors-Thy Håndbold i Håndbold Ligaen.

Det holdt dog hårdt for gæsterne i toppen af rækken, og hjemmeholdet fra den tunge ende af ligaen bød på hård modstand.

Aalborg vandt en arbejdssejr på 27-25 uden at imponere spillemæssigt, men klubben fik hentet to point efter to kampe uden sejr i ligaen.

Dermed spillede Aalborg sig tættere på topholdet fra GOG.

Aalborg har 31 point, hvilket er ét færre end fynboerne, og begge hold har spillet 20 kampe.

Hjemmeholdet måtte sande, at anstrengelserne ikke gav noget til sidst, og Mors-Thy har stadig ti point som næstsidst.

Hjemmeholdet bød dog på modstand og var foran 4-2 efter ti minutter på et løbeskud af Mads Kjeldgaard Andersen, og Søren Nørgaard øgede til 6-3 på et straffekast efter et kvarter.

Aalborg kom lidt bedre med og reducerede til 7-8 efter 20 minutter, men med fem minutter igen af halvlegen var hjemmeholdet foran med to mål, inden Aalborg reducerede til 9-10 ved Andreas Holst Jensen.

Mors-Thy holdt fast og gik til pause foran 13-12, og efter fem minutter af anden halvleg lød føringen på 15-14.

Det blev dog tæt før slutfasen med 18-18 og et kvarter igen, men så bragte Søren Nørgaard Mors-Thy foran efter et kontraløb.

Omar Ingi Magnusson udlignede for Aalborg, og der blev scoret på skift til 21-21.

Med fem minutter igen var det stadig helt lige med 23-23. Aalborg kom dog foran på et straffekast, og Mark Strandgaard scorede med en skruet afslutning fra fløjen til 25-23 til gæsterne, og Aalborg kørte sejren hjem.