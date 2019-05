Aalborg-spiller skifter til Odense Bulldogs

Ishockey: Odense Bulldogs har hentet endnu en ung, ambitiøs ishockeyspiller til den kommende sæson.

Det er den 22-årige angriber Oliver Anker Christensen, der skifter fra Aalborg Pirates til Odense Bulldogs. Gennem sine juniorår var Oliver Anker Christensen på alle juniorlandsholdene fra U16, U17, U18 og sluttende på U20. Den hurtigt skøjtende angriber har de seneste sæsoner spillet over 150 ligakampe for Aalborg Pirates.

- Mit skifte til Odense Bulldogs ser jeg som en stor mulighed for at kunne udvikle mig både endnu mere og hurtigere. Jeg ønsker at tage mere ansvar, og da Odense satser ungt, tror jeg meget på mulighederne for virkeligt at slå igennem i Metalligaen. Jeg ser frem til at blive en del af et stærkt og talentfuldt Bulldogs-hold, og jeg vil gøre mit til, at vi kommer til at kæmpe i playoff næste sæson, siger Oliver Anker Christensen.

Cheftræner Pelle Svensson glæder sig til at få Aalborg-angriberen ind i Bulldogs-flokken.

- Oliver Anker er en dygtig og interessant spiller, som tydeligt har givet udtryk for sin interesse for at ville til Odense Bulldogs. Han har ambition om mere spilletid, og han vil slås og kæmpe sig til en vigtig rolle i holdets hierarki. Oliver Anker er en angriber med stor speed og ærgerrighed, og signingen med ham er helt i tråd med vores strategi at hente og udvikle unge danske spillere til Metalliganiveau, siger Pelle Svensson.

- Med signingen af Oliver Anker har Odense Bulldogs fået den bredde af danske spillere, som vil give en hård intern konkurrence på holdet. Vi har erkendt, at det ikke var tilfældet i sidste sæson, hvor konkurrencen ikke var nær så stor, og dermed havde det heller ikke større konsekvenser, hvis en spiller havde et formdyk. Større konkurrence giver større intensitet både i træninger og i kampe, hvilket er vigtigt for at holdet og spillerne kan udvikles optimalt. I den kommende sæson kommer vi helt enkelt til at stille større krav til vores spillere, når de er inde på isen; for det er derinde, at de gennem præstationer viser, at de fortjener istiden, siger Pelle Svensson.

Oliver Anker Christensen begynder i Odense Bulldogs 1. august.