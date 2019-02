Aalborg spiller sig i toppen af ligaen efter målorgie

Aalborg Håndbold vandt torsdag 36-29 over TTH Holstebro og ligger dermed nummer et i mændenes håndboldliga.

Aalborg Håndbold spillede sig torsdag aften helt i top i mændenes håndboldliga.

Holdet slog på udebane TTH Holstebro med 36-29, og sejren bringer nordjyderne op på førstepladsen i ligaen med 35 point efter 23 kampe.

Det er et point mere end GOG, der stryger ned på andenpladsen, men fynboerne har spillet to kampe færre end Aalborg.

TTH Holstebro ligger på tredjepladsen med 29 point efter 22 kampe.

De to bedste hold i grundspillet tager to point med videre til slutspillet, og det var derfor en nøglekamp for begge hold, da de løb på banen i Holstebro torsdag aften.

Første halvleg var en jævnbyrdig affære, hvor ingen af holdene for alvor fik overtaget.

Først to tredjedele inde i halvlegen lykkedes det hjemmeholdet at skabe et lille hul, og TTH Holstebro bragte sig foran med tre mål.

Men Aalborg svarede hurtigt igen og scorede fire mål i træk.

Det var ikke målmændenes aften i Holstebro. Målene væltede ind i begge ender, og efter de første 30 minutter var der i alt scoret 36 mål. Stillingen var 19-17 i Aalborgs favør.

Anden halvleg startede på den værst tænkelige måde for Aalborg. Andreas Holst bragte gæsterne foran 22-17, men landede uheldigt efter skuddet og måtte hjælpes fra banen med det, der lignede en fibersprængning i baglåret.

Han kan dermed skrive sig på den efterhånden lange liste over skadede spillere i mændenes liga.

Dermed måtte landsholdsspilleren Henrik Mølgaard i højere grad i spil i angrebet for Aalborg og havde stor betydning for, at Aalborg langsomt fik bygget videre på føringen.

Sejren var også godt hjulpet på vej af norske Kristian Saeverås i Aalborg-målet, der fik langt bedre fat end i første halvleg.

Aalborg har tre kampe tilbage i slutspillet, mens TTH Holstebro stadig har fire kampe tilbage.

I torsdagens anden kamp i mændenes liga spillede Ribe-Esbjerg og Skanderborg uafgjort, 25-25, efter at Skanderborg førte med 14-9 ved pausen.

Skanderborg ligger efter kampen på femtepladsen i ligaen med 28 point, mens Ribe-Esbjerg er nummer otte med 19 point.