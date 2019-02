Aalborg snupper førsteplads efter tung start mod bundhold

Ringsted kom bedst fra start, men kunne ikke forhindre et stort nederlag ude mod Aalborg Håndbold.

Aalborg har foreløbigt lagt sig i spidsen for Herre Håndbold Ligaen. Med hjemmesejren på 34-25 over bundholdet Ringsted bragte nordjyderne sig på 33 point for 22 kampe.

På andenpladsen har GOG 32 point for 20 kampe, og fynboerne kan med en sejr over KIF Kolding onsdag tage førstepladsen tilbage.

Aalborg vandt på en dag, hvor Sebastian Barthold strålede. Således scorede den norske fløj hele 12 gange i kampen.

Hjemmeholdet havde dog problemer i kampens første fase, hvor Ringsted hurtigt bragte sig på 4-1.

Først i slutningen af halvlegen kom Aalborg for første gang foran. Det skete ved stillingen 12-11, og holdet gjorde det også til 15-12 inden pausen.

Ringsted blev løbet over ende fra begyndelsen af anden halvleg, og cirka halvvejs lød stillingen 25-15.

Derfra spadserede Aalborg sejren hjem.

Ringsted bliver dermed på ni point på rækkens sidsteplads.