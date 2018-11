Aalborg slår Kolding og øger forspring i toppen

Aalborg Håndbold tordner frem i herrernes bedste håndboldrække.

Onsdag aften vandt nordjyderne den sjette ligakamp i træk, da det på udebane blev til en sejr på 34-30 over KIF Kolding fra den nederste del af rækken.

Endnu bedre blev det for Aalborg et par timere senere, da Bjerringbro-Silkeborg (BSV) tabte på udebane med 27-31 i Skanderborg. Dermed har Aalborg på førstepladsen nu tre point ned til BSV på andenpladsen.

Nordjydernes egen sejr kom i hus i sikker stil.

Bortset fra ved stillingen 6-5 til KIF var Aalborg ikke bagud i onsdagens kamp. Det lugtede også af en tidlig afgørelse, da aalborgenserne kom foran med otte mål ad flere omgange i slutningen af første halvleg.

Foran med seks mål ved pausen var der da heller ikke meget, som tydede på, at Stefan Madsens mandskab ville komme i problemer. Dertil var der for mange huller i KIF-forsvaret.

Mod slutfasen havde hjemmeholdet ellers mulighed for at ryste de sejrsvante gæster, men i flere omgange mislykkedes det at få afstanden ned på to mål.

Et par hurtige Aalborg-scoringer senere var kampen endegyldigt afgjort.

I bussen på vej hjem kunne Aalborg så følge med, da rivalen BSV var på besøg hos Skanderborg.

Hjemmeholdet kunne have ført ved pausen, men måtte nøjes med 14-14 midtvejs.

I slutningen af anden halvleg havde Skanderborg opbygget et komfortabelt forspring, og da målvogter Bertram Obling scorede til 28-23, så det meget lovende ud for hjemmeholdet.

Selv om gæsterne fik afstanden ned på to mål, kørte Skanderborg sejren hjem og hoppede op på femtepladsen.

- Vi lavede for mange fejl i forsvaret. Vi stod lige i begyndelsen af anden halvleg, men så scorede de fire mål i træk, og vi skulle arbejde hårdt for at komme tilbage derfra, siger BSV-stregen Michael V. Knudsen til TV2 Sport.

For Skjern endte onsdagen med endnu en skuffelse. Det danske mesterhold tabte 24-28 på udebane mod Ringsted. Ringsted ligger nummer 11, mens Skjern ligger nummer syv.