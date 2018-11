Aalborg slår Kolding og forlænger sejrsstime

Aalborg Håndbold tordner frem i herrernes bedste håndboldrække.

Onsdag aften vandt nordjyderne den sjette ligakamp i træk, da det på udebane blev til en sejr på 34-30 over KIF Kolding fra den nederste del af rækken.

Med sejren er Aalborg nu tre point foran Bjerringbro-Silkeborg (BSV) på andenpladsen, inden BSV's kamp mod Skanderborg senere onsdag.

Bortset fra ved stillingen 6-5 til KIF var Aalborg ikke bagud i onsdagens kamp. Det lugtede også af en tidlig afgørelse, da aalborgenserne kom foran med otte mål ad flere omgange i slutningen af første halvleg.

Foran med seks mål ved pausen var der da heller ikke meget, som tydede på, at Stefan Madsens mandskab ville komme i problemer. Dertil var der for mange huller i KIF-forsvaret.

Mod slutfasen havde hjemmeholdet ellers mulighed for at ryste de sejrsvante gæster, men i flere omgange mislykkedes det at få afstanden ned på to mål.

Et par hurtige Aalborg-scoringer senere var kampen endegyldigt afgjort.

Ud over Skanderborg-BSV spilles kampen mellem Ringsted og Skjern også onsdag aften.