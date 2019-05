Aalborg slår BSV i tæt kamp og er klar til DM-finale

Bjerringbro-Silkeborg var ved at levere et stort comeback, men Aalborg vandt også den anden DM-semifinale.

Aalborg Håndbold er som det første hold klar til herrernes DM-finale. Det blev en kendsgerning, da holdet vandt den anden semifinale med 34-32 på udebane mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Dermed ender finaleserien 2-0, da Aalborg også vandt den første semifinale på hjemmebane.

Finalepladsen må siges at være fortjent. Den nordjyske klub, der senest vandt DM i 2017, vandt først grundspillet og siden sin gruppe i slutspillet. Og over to semifinaler overmatchede man BSV, der dog kæmpede godt.

Kampen var jævnbyrdig i begyndelsen, og BSV fulgte med indtil stillingen 10-11, men så kom ni svære minutter for BSV, der tabte denne periode med 1-5, så stillingen lød 11-16.

Fem minutter senere var Aalborgs pauseforspring også på fem mål ved 18-13.

Føringen var også på seks mål flere gange i begyndelsen af anden halvleg, men fra 15-21 iværksatte BSV et seriøst forsøg på et comeback.

Særligt landsholdsbacken Nikolaj Øris fik gang i sine skud, og med sit sjette mål reducerede han til 24-26. Da fløjen Johan Hansen kort efter scorede til 25-26, var alt åbent med 14 minutter tilbage.

Aalborg tog timeout, men da holdet satte næste angreb i gang, stjal Johan Hansen bolden og udlignede til 26-26.

BSV angreb også for at bringe sig foran, men det lykkedes ikke. I stedet fik hjemmeholdets Klaus Thomsen direkte rødt kort for en hård tackling øjeblikke efter.

I samme angreb bragte Henrik Møllgaard igen Aalborg foran, og da Janus Smarason med sit syvende mål gjorde det til 28-26, så det igen ud til at gå Aalborgs vej.

Men den slovenske keeper Aljosa Rezar sørgede med en række store redninger for at holde BSV inde i opgøret. Med knap tre minutter tilbage udlignede Sebastian Skube til 30-30.

Men i de efterfølgende angreb gik intet BSV's vej. Aalborg kom foran med 32-30, og da BSV skulle vinde kampen for at fremtvinge en tredje semifinale, var spændingen punkteret.

I finalen skal Aalborg møde enten GOG eller Skjern. De to sidstnævnte klubber skal på torsdag mødes i en tredje og afgørende semifinale i Gudme, efter at Skjern søndag vandt den anden semifinale.