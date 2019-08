Håndbold: I sidste sæson var GOG tre sekunder fra at vinde DM-titlen på hjemmebanen i Gudme i anden finalekamp mod Aalborg Håndbold. Men nordjyderne overlevede på Sydfyn og cruisede titlen hjem på sin stærke hjemmebane i tredje opgør.

Tirsdag aften var Aalborg Håndbold så igen i fuld kontrol, da det i Arena Næstved blev til sejr 30-25 over GOG i Super Cuppen - kampen mellem sidste sæsons DM-vinder og pokalvinder. Da nordjyderne vandt the double, var sølvholdet fra Gudme indkaldt som modstander.

Den flotte arena i Næstved har et slogan, nemlig: "Vi skaber øjeblikke lykke".

Men det slogan havde GOG-lejren ikke meget til overs for, tirsdag aften. Først tabte fynboerne altså cup-kampen, og få minutter senere - da der blev trukket lod til kvartfinalerne i pokalturneringen - ja, der endte det sådan, at GOG skal til Aalborg i slutningen af december.

- Håbløst, lød den umiddelbare kommentar fra bagspiller Mathias Gidsel.

GOG's skarpskytte i Næstved, Lasse Møller - otte mål - var mere afmålt i sin kommentar:

- Vi får da set noget til hinanden for øjeblikket.

Cheftræner Nicolej Krickau var ganske diplomatisk. Han sagde:

- Ja, der havde været bedre lodtrækninger. Men på et tidspunkt lære vi vel at vinde over Aalborg - nordjyderne kan ikke blive ved med at vinde. Og forudsætningerne for de to hold kan se ganske anderledes ud i slutningen af december.