Aalborg knækker endnu engang GOG i intens håndboldkamp

Håndboldherrerne fra Aalborg viste sig igen for stærke for GOG, da holdet på udebane bankede GOG med fire mål.

Sidste sæsons vinder af the double, Aalborg Håndbold, har haft godt styr på GOG, og søndagens kamp i Gudme var ingen undtagelse, da Aalborg vandt 34-30 i Primo Tours Ligaen.

Det var en intens håndboldkamp, hvor begge trænere anvendte det nye challenge kort.

GOG skulle forsøge at revanchere sidste års finalenederlag, og første halvleg var præget af to kompakte forsvar og fejlafleveringer, hvor begge hold havde svært ved at finde løsningerne. Efter ti minutter var stillingen 5-5.

Målmanden fra GOG, Viktor Gisli Hallgrimsson, havde svært ved at finde redningerne, og det gav sæsondebut til 45-årige Søren Haagen, som gjorde comeback efter en længere skadespause.

Han diskede op med et par redninger, men i slutningen af første halvleg tegnede han sig dog for en udvisning efter en fejludskiftning. Halvlegen endte uafgjort 14-14.

I modsætning til første halvleg startede anden halvleg i et hæsblæsende tempo, hvor begge hold fik godt gang i kontramaskinerne og fløjscoringerne.

Topscoreren for Aalborg blev venstrefløjen Sebastian Barthold med ni scoringer.

Med et kvarter igen var hjemmeholdet fra GOG foran med en enkelt pind, men de manglende redninger begyndte at koste for Gudme-herrerne.

Aalborg begyndte at trække fra, og med ti minutter tilbage af kampen lød stillingen på 30-26 til gæsterne.

Det var også i de sidste minutter af kampen, at det nye challenge-kort kom i spil, da begge trænere ønskede at tjekke dommernes kendelser.

GOG-træner Nicolej Krickau fik ikke medhold i sin challenge, men det fik Aalborg-træner Stefan Madsen.

Aalborg er ubesejret efter to kampe, mens GOG har nul point. De to hold mødtes også i Super Cuppen, hvor holdet fra Nordjylland også sejrede.

I den tidlige søndagskamp vandt Århus Håndbold på udebane over Nordsjælland Håndbold med cifrene 28-27.