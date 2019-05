Aalborg-klippe: Vi var BSV overlegen i 45 minutter

Aalborg Håndbold tog onsdag aften et stort skridt mod DM-finalen, da den første semifinale på hjemmebane blev vundet med 33-30 over Bjerringbro-Silkeborg.

Det nordjyske hold var endda på vej mod en storsejr og førte undervejs med ti mål, inden BSV kom bedre med i slutfasen.

Forsvarsklippen Henrik Møllgaard var ovenud tilfreds med holdets præstation.

- Jeg synes, at vi var BSV overlegen overalt på banen i de første 40-45 minutter. Vores forsvar var aggressivt, og vi sad i flæsket på dem, og så tog Aggefors (Mikael, red.) det meste inde i målet.

- Selv havde vi ikke problemer med at komme til chancer, og 19 mål i første halvleg var rigtig fint, siger Henrik Møllgaard.

Han havde dog gerne været fri for, at BSV nærmede sig i slutfasen.

- Vi fik bremset lidt rigeligt op lidt for tidligt. Det var ikke med vilje, men føringen blev nok lige så stor, at vi ufrivilligt begyndte at kigge op på klokken, lyder det fra landsholdsspilleren.

Kun højrebacken Jacob Lassen havde Aalborg svært ved at dæmme op for. BSV'eren scorede 11 gange.

- Han er dygtig og var også grunden til, at de slog GOG senest. Ham må vi bruge lidt mere krudt på til næste gang, men kan vi holde alle de andre fra fadet, er det også godt nok, siger Møllgaard.

Selv havde Jacob Lassen svært ved at glæde sig over sin fine kamp.

- Jeg gjorde det fint og kom i nogle gode positioner, men jeg ville hellere have haft en sejr.

- Vores første halvleg blev afgørende. Vi lod dem løbe for mange kontraer, og vi lukkede 19 mål ind. Sådan slår man ikke Aalborg, erkender Lassen.

Han har dog troen på, at BSV med en sejr på hjemmebane søndag fremtvinger en tredje og afgørende kamp om finalepladsen.

- I en fuld Jysk Arena er det Aalborg, der kommer under pres. Men vi skal spille mere velovervejet angrebsspil og komme frem til bedre chancer, så de ikke løber kontra på os igen, lyder det fra Jacob Lassen.

Også Henrik Møllgaard indstiller sig på en anden kamp.

- Det bliver svært. BSV er dygtig under pres hjemme, så vi har slet ikke vundet noget endnu. Vi fik et ekstra skud i bøssen, men vi vil gerne lukke den allerede søndag.

- Har vi samme energi og koncentration som i de første 45 minutter i dag, så vinder BSV heller ikke. Men det er også det niveau, vi skal ramme, vurderer Møllgaard.