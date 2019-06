Aaborg sikrer tredje DM-finale i døende sekunder

Boblerne kunne næsten springe. Jublen kunne næsten bryde løs, og tårerne var klar til at trille torsdag aften i Gudme.

Tre sekunder før tid blev glæde dog afløst af frustration, da Aalborg Håndbold scorede til 32-31, som blev resultatet i den anden DM-finale mellem GOG og Aalborg.

En sejr eller uafgjort ville have sikret GOG DM-guldet for første gang i 12 år, men det hele smuldrede til sidst, da Magnus Saugstrup scorede sejrsmålet.

Gæsterne måtte se bort fra skadede Ómar Ingi Magnússon, der ikke var blevet klar, og Aalborg mødte op med kravet om sejr over GOG, da både nederlag og uafgjort ville gøre GOG til mester.

Aalborg mødte også op med vished om, at klubben ikke var lykkedes med at slå GOG i denne sæson før aftenens finalebrag.

Aalborg kom godt nok foran 1-0, men lavede mange fejl i indledningen, og GOG var foran 5-3 efter syv minutter.

Hjemmeholdet tog afsked med fem spillere, da Jon Andersen, Frank Mikkelsen, Ole Erevik, Lars Hald og Niclas Kirkeløkke alle er væk i næste sæson og var stærkt opsatte på endelig at sikre guldet.

Det hele var tæt efter et kvarter med 8-7 til GOG, men så foldede Henrik Møllgaard sig ud for gæsterne med sine seks mål i halvlegen, og Aalborg gik til pausen foran 16-14.

Det var et presset GOG-mandskab, der mødte frem til anden halvleg, hvis guldet skulle sikres på hjemmebanen.

Der blev udlignet til 17-17, og det lignede et drama til sidste fløjt, og GOG kom foran 19-18 ved Frederik Bo Andersen, men Møllgaard udlignede i den tempofyldte affære, hvor der blev kæmpet om hver en bold.

Anført af Lasse Møller tog GOG fra og øgede til 25-22 med et kvarter igen, men Aalborg hentede ind med 24-25, og det blev 28-28 med fem nervepirrende minutter igen.

Niclas Kirkeløkke udlignede med et underhåndsskud til 30-30 med under to minutter igen, men så scorede Møllgaard til 31-30 til Aalborg.

Med 20 sekunder tilbage kom straffekastet så, som Emil Jakobsen udnyttede og udlignede til 31-31, og med 20 sekunder igen var GOG mester, men det hele endte i foreløbigt ingenting, da Aalborg sikrede sejren i de døende sekunder.