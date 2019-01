AaB vinder indendørsstævnet KMD Cup

AaB tog årets første pokal, da nordjyderne fredag vandt indendørsstævnet KMD Cup, der blev afholdt i Ceres Arena i Aarhus.

Nordjyderne besejrede Brøndby i finalen med 4-2 efter mål af superligaprofilerne Phillipp Ochs, Wessam Abou Ali og Kasper Kusk.

AaB var foran med 3-0 efter første halvleg. I anden halvleg skabte Brøndby spænding, efter at først Josip Radosevic og siden Mikael Uhre reducerede til henholdsvis 1-3 og 2-3.

Men Kasper Kusk sikrede sejren med målet til 4-2.

Ud over AaB og Brøndby deltog AGF, Vejle og OB i turneringen.

Der bliver ved KMD Cup spillet to halvlege af syv minutter. Hvis det står lige ved anden halvlegs afslutning, tages der straffespark i brug for at finde en vinder. Her laver spillerne et opløb, som man kender det fra straffeslag i ishockey.

Sidste års vinder af KMD Cup, AGF, missede en plads i dette års finale efter et nederlag til Brøndby i den sidste gruppekamp.

KMD Cup blev etableret i slutningen af 2017, da de fire superligaklubber Brøndby, OB, AGF og AaB gik sammen med TV3 Sport om at stifte turneringen.

Turneringen vil skiftevis blive spillet i de fire klubbers byer.

Sidste års udgave af KMD Cup var den første af slagsen og blev afholdt i Brøndby Hallen.