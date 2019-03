AaB-veteran stiller støvlerne på hylden til sommer

Kasper Risgård har gang i sin sidste halvsæson som professionel fodboldspiller.

Torsdag melder midtbanespillerens arbejdsgiver, superligaklubben AaB, nemlig på sin hjemmeside, at den 36-årige veteran indstiller karrieren, når den indeværende sæson er forbi.

- Jeg har været en del af gamet i mange år, og når kærligheden til fodbolden som helhed og til AaB som klub er så stor, som den er, så er beslutningen om at stoppe også ufattelig svær at tage, siger Kasper Risgård på AaB's hjemmeside.

- Men jeg føler, at tidspunktet er det rette nu, hvor jeg sagtens kan se, at der står andre foran mig, men jeg vil gerne indrømme, at det gør forbandet ondt at nå frem til den erkendelse.

Kasper Risgård er foreløbig noteret for 336 officielle kampe for AaB, hvori det er blevet til 49 scoringer.

Risgård, der efterhånden er blevet et ikon i den nordjyske klub, fik superligadebut for AaB tilbage i 2003.

Han kom til klubben som juniorspiller fra partnerklubben Aars I.K. og har bortset fra en fireårig periode, der bød på afstikkere til både Grækenland, Tysklang og Silkeborg, tilbragt karrieren i AaB.

- For mig gælder det nu om at glæde mig over de sidste måneder af mit fodboldliv, og forhåbentlig kan vi få en stærk afslutning på sæsonen, siger Kasper Risgård.

AaB's sportsdirektør, Allan Gaarde, kalder Risgård for en af de vigtigste spillere i klubbens historie.

- Som spiller og som person er Kaspers kvaliteter velkendte med spilintelligens og ærgerrighed som varemærker - også selv om han i de seneste måneder har fået længere og længere til fast spilletid, siger Gaarde på klubbens hjemmeside.

Kasper Risgård har ud over en hel masse optrædener for AaB også en ligalandskamp samt tre U20-landskampe på cv'et.