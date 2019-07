AaB-træner har brug for flere offensive strenge end anfører

Det lykkedes endelig AaB at hente sæsonens første sejr, da nordjyderne med en 3-1-sejr mandag kunne sætte tre point på kontoen efter hjemmekampen mod Silkeborg.

Inden opgøret var det kun blevet til et point i to kampe mod henholdsvis Lyngby og Sønderjyske.

Her var nordjyderne især udfordret offensivt mod Lyngby, hvor de fleste offensive aktioner gik igennem den helt store AaB-profil Lucas Andersen, der inden mandag havde scoret AaB's eneste sæsonmål.

AaB's cheftræner Jacob Friis er dog klar over, at alt offensivt ikke udelukkende skal komme fra Andersen, selv om han kan meget på egen hånd.

- Holdet søger Lucas naturligt, for det er ham, der har færdighederne til det. Men vi skal have flere strenge at spille på.

- Der har været kampe, hvor modstanderen har lukket Lucas ned, og der har vi haft vores vanskeligheder.

Tidligere har Friis pointeret, at en profil som Kasper Kusk er nødsaget til at bidrage på mål- og assistkontoen.

Det gjorde han så mod Silkeborg med to assist og en flot kamp, og cheftræneren vil se de lovende takter forsætte fremadrettet.

- Alle hold vil jo have, at det ikke bare er en eller to spillere, der skal lukkes ned.

- Det går op og ned for angribere og assistmagere. Mod Silkeborg viste han, vi kunne regne med ham over tid, så har vi en forventning om, at Kusk kan blive ved med at levere på det niveau, siger Jacob Friis.

Kasper Kusk, der var en af kampens bedste for AaB, er også selv klar over, at Lucas Andersen har brug for offensiv støtte.

- Der har helt sikker manglet hjælp til Lucas. Jeg skal være den første til at erkende, at der har manglet mål og assist fra andre, siger Kasper Kusk.

Lucas Andersen havde inden mandagens kamp stået for fire af de sidste fem AaB-scoringer i superligaregi.