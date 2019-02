AaB-træner er i chok efter 0-3 i forårspremieren

AaB-træner Jacob Friis havde ikke forventet den kamp, som han overværede Aalborg Portland Park søndag eftermiddag.

Her slog Randers FC den aalborgensiske klub med 3-0 i en forårspremiere, hvor kronjyderne dominerede.

Det resultat stemmer ikke overens med de takter, som cheftræneren har set gennem vinterens opstartsfase og træningskampe, siger han efter kampen.

- Jeg er voldsomt frustreret og voldsomt skuffet. Det minder om et lille chok, at det skulle være så ringe.

- Det havde jeg ikke set komme, siger Jacob Friis.

Han har svært ved at finde positive takter i kampen, hvor Randers sad på både boldbesiddelsen og skudstatistikken.

- Alt, hvad der kan gå galt, gik galt. Alt på bolden gik galt.

- Vi sætter ikke nogen kollektive bevægelser sammen og sætter ikke Randers' bagkæde under pres, lyder det fra AaB-træneren.

Der gik til gengæld ikke meget galt for Mikkel Kallesøe, der scorede to mål i Aalborg. Kampens sidste mål blev sat ind fra midten af den 21-årige midtbanespiller.

Men den dobbelte målscorer havde ikke forudset sit hold præstere så godt mod AaB.

- Jeg synes, at vi var klar, og jeg ved, at vi har et godt hold.

- Men jeg er måske lidt overrasket over, at vi tager til Aalborg og vinder sådan her, siger han.

Med sejren indtager Randers en tredjeplads i Superligaen inden søndagens resterende kampe. AaB ligger på en sjetteplads.