AaB-træner: Godt nok til top-6 uden forstærkninger

AaB-træner Jacob Friis slog efter sejren over OB fast, at han ikke vil hente nye spillere i transfervinduet.

Fredag aften hentede AaB sin anden udesejr i træk, da holdet i Odense slog OB med 2-1 i Superligaen.

Efter kampen slog AaB-træner Jacob Friis fast, at han er meget tilfreds med den trup, som han har overtaget permanent, efter at han tidligere på ugen blev permanent træner i stedet for at være midlertidig.

- Vi har absolut en god nok trup til top-6, siger Jacob Friis.

Januars transfervindue åbner snart, men det er ikke noget, AaB-træneren tænker meget over.

- Jeg tror ikke, der sker det store i transfervinduet. Vi er dækket godt ind på alle pladser.

- Vi har mange dygtige spillere, så jeg er sikker på, der ikke kommer nogen revolution i AaB hen over transfervinduet, siger træneren.

Selv om AaB før fredagens kamp havde stamspillere som Jores Okore og Jakob Ahlmann ude med karantæner, så lykkedes det alligevel at vinde.

Ifølge målscorer Kasper Kusk er det et bevis på, at holdet er godt nok til top-6.

- Jeg synes, at truppen er stærk nok til top-6. Selv om vi havde en del skader og karantæner mod OB, så gjorde de spillere, der kom ind i stedet for nogle af stamspillerne, det rigtig godt.

- Det er også en cadeau til de spillere, at vi endte med at vinde, siger Kasper Kusk.

AaB ligger på fjerdepladsen i ligaen inden rundens øvrige kampe er spillet.