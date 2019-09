AaB smadrer naboklub og avancerer i pokalturneringen

Superligaholdet AaB var på besøg hos naboklubben Nørresundby onsdag i anden runde i pokalturneringen.

Hjemmeholdet frister til daglig en tilværelse i Danmarksserien, og AaB kunne tage den korte vej hjem med en storsejr på hele 8-0.

AaB kom foran efter 11 minutter, da Iver Fossum tog et hjørnespark. Bolden fik lov at sejle over Nørresundbys målmand og i mål.

I det 36. minut svigtede opdækningen så i hjemmeholdets forsvar, og Rasmus Thelander kunne ganske umarkeret heade AaB på 2-0.

Iver Fossum scorede sit andet mål i kampen, da han på et straffespark øgede til 3-0 tre minutter før pausen.

I anden halvleg scorede Frederik Børsting og Kasper Kusk en enkelt gang hver til 5-0, og så var Nørresundby trætte.

Patrick Olsen scorede yderligere to gange, og Iver Fossum fuldendte sit hattrick med målet til 8-0.

Dermed er AaB videre til tredje runde i pokalturneringen.